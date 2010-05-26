App Icon

Олег Газманов - Два орла, аккорды

Dm
    
A
        
Dm

    Над дорогой боевой моей 
           
F
    
C
          
F

    В высоте орлуют два орла 
        
D
      
D7
           
Gm
    
    И один из них ночей черней 
          
Dm
   
A
       
Dm

    У другого белые крыла. 

          
Dm
    
A
        
Dm
   
    Если черный нынче победит, 
            
F
    
C
          
F
  
    Мне в бою не выдержать и дня. 
          
D
      
D7
         
Gm

    Если белый в битве устоит, 
             
Dm
     
A
        
Dm
 
C

    Дома встретит, милая, меня. 
   
    Припев: 
    
F
           
C

    Если воин бреется, 
      
Dm
          
A

    Значит, он надеется, 
     
B
           
F

    На любовь надеется, 
     
Gm
      
A
     
Dm
   
    Значит, будем жить. 

          
Dm
    
A
        
Dm

    Может прямо лучше не идти, 
           
F
    
C
          
F

    Отсидеться где-то в стороне. 
        
D
      
D7
           
Gm
    
    Но другого нет у нас пути. 
          
Dm
   
A
       
Dm

    Без защитников не жить в стране. 

          
Em
    
B
        
Em

    Наши предки долгие века 
           
G
    
D
          
G

    Лили кровь за эти рубежи. 
        
E
      
E7
        
Am
    
    Не иссякнет Родина пока 
             
Em
     
B
        
Em
 
D

    Будут в бой мужчины уходить. 

    Припев: 
    
G
           
D

    Если воин бреется, 
      
Em
          
B

    Значит, он надеется, 
     
C#
           
G

    На любовь надеется, 
     
Am
      
B
     
Em
   
    Значит, будем жить. 
  
          
Em
    
B
        
Em

    Над дорогой Родины моей. 
           
G
    
D
          
G

    Шелест крыльев, битве нет конца. 
        
E
      
E7
           
Am
    
    Только знамя не должно упасть. 
             
Em
     
B
        
Em
 
D

    Сын подхватит знамя у отца. 

    Припев: 
    
G
           
D

    Если воин бреется, 
      
Em
          
B

    Значит, он надеется, 
     
C#
           
G

    На любовь надеется, 
     
Am
      
B
     
Em
   
    Значит, будем жить. 

          
Em
    
B
        
Em

    Над дорогой боевой моей 
           
G
    
D
          
G

    В высоте орлуют два орла 
        
E
      
E7
           
Am
    
    И один из них ночей черней 
          
Em
   
B
       
Em

    У другого белые крыла.
 
 
