Олег Газманов - Два орла, аккорды
DmADmНад дорогой боевой моейFCFВ высоте орлуют два орлаDD7GmИ один из них ночей чернейDmADmУ другого белые крыла.DmADmЕсли черный нынче победит,FCFМне в бою не выдержать и дня.DD7GmЕсли белый в битве устоит,DmADmCДома встретит, милая, меня. Припев:FCЕсли воин бреется,DmAЗначит, он надеется,BFНа любовь надеется,GmADmЗначит, будем жить.DmADmМожет прямо лучше не идти,FCFОтсидеться где-то в стороне.DD7GmНо другого нет у нас пути.DmADmБез защитников не жить в стране.EmBEmНаши предки долгие векаGDGЛили кровь за эти рубежи.EE7AmНе иссякнет Родина покаEmBEmDБудут в бой мужчины уходить. Припев:GDЕсли воин бреется,EmBЗначит, он надеется,C#GНа любовь надеется,AmBEmЗначит, будем жить.EmBEmНад дорогой Родины моей.GDGШелест крыльев, битве нет конца.EE7AmТолько знамя не должно упасть.EmBEmDСын подхватит знамя у отца. Припев:GDЕсли воин бреется,EmBЗначит, он надеется,C#GНа любовь надеется,AmBEmЗначит, будем жить.EmBEmНад дорогой боевой моейGDGВ высоте орлуют два орлаEE7AmИ один из них ночей чернейEmBEmУ другого белые крыла.
Аппликатуры аккордов
