Dm A Dm Над дорогой боевой моей F C F В высоте орлуют два орла D D7 Gm И один из них ночей черней Dm A Dm У другого белые крыла. Dm A Dm Если черный нынче победит, F C F Мне в бою не выдержать и дня. D D7 Gm Если белый в битве устоит, Dm A Dm C Дома встретит, милая, меня. Припев: F C Если воин бреется, Dm A Значит, он надеется, B F На любовь надеется, Gm A Dm Значит, будем жить. Dm A Dm Может прямо лучше не идти, F C F Отсидеться где-то в стороне. D D7 Gm Но другого нет у нас пути. Dm A Dm Без защитников не жить в стране. Em B Em Наши предки долгие века G D G Лили кровь за эти рубежи. E E7 Am Не иссякнет Родина пока Em B Em D Будут в бой мужчины уходить. Припев: G D Если воин бреется, Em B Значит, он надеется, C# G На любовь надеется, Am B Em Значит, будем жить. Em B Em Над дорогой Родины моей. G D G Шелест крыльев, битве нет конца. E E7 Am Только знамя не должно упасть. Em B Em D Сын подхватит знамя у отца. Припев: G D Если воин бреется, Em B Значит, он надеется, C# G На любовь надеется, Am B Em Значит, будем жить. Em B Em Над дорогой боевой моей G D G В высоте орлуют два орла E E7 Am И один из них ночей черней Em B Em У другого белые крыла.